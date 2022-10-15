Анчелотти - о философии Хави: Игра в одном стиле - не лучший вариант

Главный тренер «Реала» Карло Анелотти поделился мыслями перед матчем 9-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

«История «Барселоны» говорит сама за себя. Они следовали и следуют определенному стилю, который им нравится. Поклонникам и руководству это нравится. При всем уважении, я не говорю, что это неправильно. Именно футбольная идея принесла им успех. Но в других клубах все иначе. Я думаю, что играть в одном стиле — не лучший вариант, потому что иногда игроки меняются, и для меня самое главное, чтобы игрок чувствовал себя комфортно, учитывая тот стиль, в котором он играет», — цитирует Анчелотти испанские СМИ.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября на «Сантьяго Бернабеу». Перед началом встречи сине-гранатовые идут на первом месте в таблице с 22 очками, «Реал» имеет столько же баллов и уступает лишь по дополнительным показателям.