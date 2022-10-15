Хави: «Барселона» хочет запереть «Реал» на его половине поля

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче 9-го тура испанской Ла Лиги против «Реала». Встреча пройдет 16 октября на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Не знаю, можно ли сказать, что «Эль Класико» меня волбуждает, не уверен, что это правильное слово, но мне нравится играть против «Реала». Я люблю соревноваться. В таких матчах хочется показать свой уровень. Но я также хочу показать свой класс как тренер.

Я не хочу победить любой ценой. Такая цель не стоит. Цель – победить с хорошей игрой: чтобы инициатива исходила от нас, чтобы мы агрессивно прессинговали. Но люди ориентированы на результат, и это естественно», — сказал Хави испанским СМИ.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября на «Сантьяго Бернабеу». Перед началом встречи сине-гранатовые идут на первом месте в таблице с 22 очками, «Реал» имеет столько же баллов и уступает лишь по дополнительным показателям.