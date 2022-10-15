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Роналдо - о предстоящем ЧМ-2022: Бразилия всегда будет фаворитом таких турниров

Чемпионат мира-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
15 октября 2022 22:44
автор: Александр Бойченко

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Бразилия всегда будет фаворитом, где бы она ни находилась. С тем талантом, который у нас есть, мы должны быть главными героями. Действительно, европейцы играют в очень хороший футбол – динамичный, привлекательный и агрессивный.

Будет классическое и историческое противостояние между европейцами и южноамериканцами. Бразилия и Аргентина представляют наш континент, но европейцы играют и выигрывают чемпионаты мира с 2006 года», - приводит слова Роналдо испанские СМИ.

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии попала в группу G, где сыграет со Швейцарией, Сербией и Камеруном.

На прошлом мундиале в России «селесао» дошли до стадии 1/4 финала, уступив Бельгии со счетом 1:2.

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