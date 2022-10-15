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Гол Пашалича помог «Аталанте» одержать победу над «Сассуоло» и выйти в лидеры серии А

Матч прошел в Бергамо.
15 октября 2022 23:41
автор: Александр Бойченко

В субботу, 15 октября, в Бергамо состоялся матч 10-го тура итальянской серии А между «Аталантой» и «Сассуоло». Победу одержали хозяева со счетом 2:1.

В составе «бергамасков» забитыми мячами отличились Марио Пашалич (45+1-я минута) и Адемола Лукман (46). Единственный мяч у гостей на счету Гиоргоса Кириопулоса (41).

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини возглавили турнирную таблицу серии А с 24 очками. В активе «Сассуоло» девятая строчка и 12 баллов.

В следующем матче «Аталанта» 23 октября примет «Лацио» в чемпионате Италии, а «Сассуоло» сыграет дома с «Вероной» на следующий день.

Чемпионат Италии, серия А
10-й тур

«Аталанта» - «Сассуоло» 2:1

Голы: Пашалич 45+1, Лукман 46

источник: «Советский спорт»
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Гол Пашалича помог «Аталанте» одержать победу над «Сассуоло» и выйти в лидеры серии А
Матч прошел в Бергамо.
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