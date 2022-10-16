Хайнер переизбран президентом «Баварии»

Герберт Хайнер переизбран на пост президента «Баварии» на ежегодном общем собрании подавляющим большинством членов. Об этом сообщает на сайте мюнхенцев.

«Спасибо за доверие, я вас не разочарую. Я очень рад, что наши члены ценят работу, которую мы проделали за последние двенадцать месяцев, а также диалог, который у нас был», - приводит слова функционера пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что Хайнер вступил в должность в ноябре 2019 года, когда сменил Ули Хенесса. Хайнер уже был членом наблюдательного совета клуба.