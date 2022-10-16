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Титов поделился ожиданиями от дерби ЦСКА - «Спартак»

Встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
16 октября 2022 11:21

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Дерби! Этого матча ждут все болельщики. По понятным причинам мы снова не увидим полных трибун, но все равно, думаю, атмосфера будет приятной для игры. Обе команды заряжены на результат», - приводит слова бывшего футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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