«Спартак» - чемпион. Лайшев высказался о предстоящем дерби ЦСКА - «Спартак»

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Если говорить с точки зрения профессионализма, мне очень нравится в последнее время игра и ЦСКА, и «Спартака». С огромным уважением отношусь к обоим клубам, но все равно «Спартак» — чемпион», - приводит слова функционера «Метарейтинг».

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.