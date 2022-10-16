«Крылья Советов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Сочи» определились со стартовыми составами своих команд на матч 13-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов»: Осянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллаггов, Шипунов, Джорджевич, Сарвели.

Встреча между командами состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.