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«Крылья Советов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Встреча состоится сегодня, 16 октября.
16 октября 2022 13:36

Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Сочи» определились со стартовыми составами своих команд на матч 13-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов»: Осянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллаггов, Шипунов, Джорджевич, Сарвели.

Встреча между командами состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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