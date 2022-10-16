Константин Генич: ЦСКА будет играть первым номером в матче со «Спартаком»

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями на предстоящий матч 13-го тура чемпионата России ЦСКА - «Спартак».

«ЦСКА, в свою очередь, справлялся с таким футболом в Петербурге. Посмотрим, разберет ли Федотов «Спартак». Думаю, что ЦСКА будет играть первым номером и будет встречать соперника на его поле», - приводит слова журналиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.