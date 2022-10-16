Каррера верит в победу «Спартака» в матче против ЦСКА

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями на предстоящий матч 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Конечно, я верю, что сегодня «Спартак» обыграет ЦСКА и поднимется на второе место в РПЛ. Это отличный шанс для команды закрепиться в лидерах», - приводит слова итальянского специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.