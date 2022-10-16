«Пари НН» - «Зенит». Кержаков займет место в воротах гостей

Объявлены стартовые составы «Пари НН» и «Зенита» из Санкт-Петербурга на матч 13-го тура чемпионата России.

«Пари НН»: Гойло, Набиуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Калинский, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Отметим, что команда Сергея Семака лидирует в таблице РПЛ, набрав в 12 матчах 30 очков. «Пари НН» с 13 баллами идет на десятой строчке.