Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» обыграть «Сочи» в матче РПЛ

«Крылья Советов» на своем поле оказались сильнее «Сочи» в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарского клуба.

В составе победителей отличились Александ Чиркович (24-я минута) и Сергей Пиняев (45+1-я).

Таким образом, «КС» с 14 очками поднялись на 10-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» находится на шестой строчке, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «Крылья Советов» отправятся в гости к «Уралу», а «Сочи» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Оба противостояния состоятся 24 октября.