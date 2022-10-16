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Бернарду Силва сравнил Холанда с Роналду

Норвежец бьет все мыслимые рекорды в АПЛ.
16 октября 2022 17:24
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своем одноклубнике Эрлинге Холанде.

«Я играю с ним, так что надеюсь, что он сможет достичь уровня Роналду. Однако стандарты крайне высоки - Криштиану выиграл пять «Золотых мячей», шесть раз брал Лигу чемпионов.

Но я впечатлен Эрлингом. На днях я общался с друзьями и сказал, что он - единственный футболист, который может приблизиться к Роналду с точки зрения бомбардирского инстинкта. Он чувствует, где окажется мяч. И он так быстр и силен, что защитникам очень непросто играть против него», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, в текущем сезоне Холанд провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил уже 20 матчей. В том числе, в активе норвежца три хет-трика в трех подряд домашних встречах АПЛ.

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