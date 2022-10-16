«Челси» одержал четвертую победу подряд, обыграв на выезде «Астон Виллу»

В матче 11-го тура чемпионата АПЛ «Астон Вилла» на своем поле проиграла «Челси».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.

Автором обоих голов стал Мэйсон Маунт. Хавбек «Челси» отличился на 6-й и 65-й минутах.

Таким образом, команда с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Львы» с девятью очками и располагаются на 16-й строчке.

19 октября «Челси» сыграет на выезде с «Брентфордом». На следующий день «Астон Вилла» проведет гостевой поединок с «Фулхэмом».