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«Челси» одержал четвертую победу подряд, обыграв на выезде «Астон Виллу»

Лондонский клуб вошел в топ-4 чемпионата.
16 октября 2022 17:55
автор: Александр Поволоцкий

В матче 11-го тура чемпионата АПЛ «Астон Вилла» на своем поле проиграла «Челси».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.

Автором обоих голов стал Мэйсон Маунт. Хавбек «Челси» отличился на 6-й и 65-й минутах.

Таким образом, команда с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Львы» с девятью очками и располагаются на 16-й строчке.

19 октября «Челси» сыграет на выезде с «Брентфордом». На следующий день «Астон Вилла» проведет гостевой поединок с «Фулхэмом».

источник: «Советский спорт»
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