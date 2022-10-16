«Лацио» и «Удинезе» не забили голов в очном поединке

«Лацио» в домашнем матче десятого тура итальянской серии А сыграла вничью с «Удинезе».

Встреча в Риме завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Лацио» и «Удинезе» набрали по 21 очку. Римляне идут пятыми, благодаря лучшей разнице мячей. «Удинезе» располагается на шестой строчке. Отметим, что римский клуб прервал свою серию побед, которая состояла из четырех матчей.

В следующем туре 23 октября подопечные Маурицио Сарри сыграют в гостях с «Аталантой», а команда Андреа Соттиля примет дома «Торино».