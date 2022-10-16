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Голы Малкома и Клаудиньо помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»

Питерцы отгрузили три мяча в ворота волжан.
Голы Малкома и Клаудиньо помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»
16 октября 2022 18:23
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Зенит"

В матче 13-го тура РПЛ питерский «Зенит» на выезде крупно обыграл «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Далер Кузяев, Малком и Клаудиньо.

Команда Сергея Семака набрала 33 очка и упрочила лидерство в турнирной таблице. Отметим, что «Зенит» до сих пор не потерпел ни одного поражения в чемпионате.

«Пари НН» с 13 очками занимает 11-ю строчку.

РПЛ
13-й тур
«Пари НН» (Нижний Новгород) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:2)
Голы: Кузяев, 22; Малком, 45; Клаудиньо, 65.
Предупреждения: нет.

источник: «Советский спорт»
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Голы Малкома и Клаудиньо помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»
Голы Малкома и Клаудиньо помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»
Питерцы отгрузили три мяча в ворота волжан.
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