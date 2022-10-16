«Арсенал» добился минимальной победы над «Лидсом» и продолжил лидировать в таблице АПЛ

Матч 11-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Арсеналом» завершился победой команды из Лондона со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол встречи были забит на 35-й минуте усилиями полузащитника Букайо Сака, откликнувшегося на передачу хавбека Мартина Эдегора. У хозяев была возможность сравнять счет, однако нападающий Патрик Бэмфорд не реализовал 11-метровый удар на 64-й минуте.

Таким образом, «Арсенал» набрал 27 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» идет 15-м (9 очков).

В следующем туре подопечные Микеля Артеты отправятся в гости к «Саутгемптону» (23 октября), а «Лидс» на выезде сыграет с «Лестером» (20 октября).

АПЛ

11-тур

«Лидс» – «Арсенал» – 0:1 (0:1)

Гол: Сака, 35.