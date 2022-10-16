«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на чистое первое место в Ла Лиге

В девятом туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома уверенно обыграл «Барселону».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго, реализовавший пенальти. Гости ответили мячом Феррана Торреса.
Добавим, что ворота «сливочных» в этом матче защищал украинский голкипер Андрей Лунин.
«Реал» набрал 25 очков и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу первенства. Каталонцы с 22 очками остались на второй строчке.
Ла Лига
9-й тур
«Реал» (Мадрид) – «Барселона» – 3:1 (2:0)
Голы: Бензема, 12; Вальверде, 35; Родриго, 90 (с пенальти) – Ферран Торрес, 84.
источник: «Советский спорт»