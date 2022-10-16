Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ливерпуль» планирует оформить трансфер Нкунку

Ранее сообщалось, что французский форвард согласовал контракт с «Челси»
16 октября 2022 19:46
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ливерпуля» желает приобрести нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает британская пресса.

Представители английского клуба рассчитывают усилить свою атакующую линию 24-летним французом. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее отмечалось, что в подписании игрока заинтересован другая команда из АПЛ – «Челси».

Добавим, что за «Лейпциг» Нкунку выступает с лета 2019 года. За немецкий клуб он отыграл 152 матча, забил 57 голов и отдал 48 результативных передач. Трансферная стоимость форварда оценивается в 80 миллионов евро.

Это интересно:
«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном», Головина заменили во втором тайме
Монегаски потерпели всего два поражения со старта чемпионата.
16.10.2022 20:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ливерпуль» планирует оформить трансфер Нкунку
Ранее сообщалось, что французский форвард согласовал контракт с «Челси»
16.10.2022 19:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак - о победе «Зенита» над «Пари НН»: По счету может показаться, что достаточно легко было
Клуб из Санкт-Петербурга до сих пор не потерпел ни одного поражения в чемпионате.
16.10.2022 19:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на чистое первое место в Ла Лиге
Мадридцы по-прежнему не проигрывают в текущем сезоне.
16.10.2022 19:10
Футбол
автор: Александр Шульгин
ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 13-го тура
Игра на домашнем стадионе армейцев начнется в 20:00 по московскому времени.
16.10.2022 19:06
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Арсенал» добился минимальной победы над «Лидсом» и продолжил лидировать в таблице АПЛ
Лондонский клуб выиграл свою девятую встречу в национальном первенстве из десяти.
16.10.2022 18:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голы Малкома и Клаудиньо помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»
Голы Малкома и Клаудиньо помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»
Питерцы отгрузили три мяча в ворота волжан.
16.10.2022 18:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Рубин» разгромил «Краснодар-2» в матче Первой лиги
Казанцы забили пять мячей в ворота соперника.
16.10.2022 18:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом», Роналду заменили во втором тайме
Манкунианцы не смогли взломать оборону соперника.
16.10.2022 18:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Челси» одержал четвертую победу подряд, обыграв на выезде «Астон Виллу»
Лондонский клуб вошел в топ-4 чемпионата.
16.10.2022 17:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика