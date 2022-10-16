«Ливерпуль» планирует оформить трансфер Нкунку

Руководство «Ливерпуля» желает приобрести нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает британская пресса.

Представители английского клуба рассчитывают усилить свою атакующую линию 24-летним французом. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее отмечалось, что в подписании игрока заинтересован другая команда из АПЛ – «Челси».

Добавим, что за «Лейпциг» Нкунку выступает с лета 2019 года. За немецкий клуб он отыграл 152 матча, забил 57 голов и отдал 48 результативных передач. Трансферная стоимость форварда оценивается в 80 миллионов евро.