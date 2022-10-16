Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном», Головина заменили во втором тайме

Монегаски потерпели всего два поражения со старта чемпионата.
16 октября 2022 20:01
автор: Александр Поволоцкий

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Клермоном» в матче 11-го тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе монегасков отличился Брель Эмболо (31-я минута). У гостей гол на счету Комнена Андрича (53-я).

Отметим, что с 17-й минуты «Монако» играл в меньшинстве. С поля был удален Мохамед Камара.

Российский игрок монегасков Александр Головин провел на поле 61-минуту, был заменен на Исмаила Якобса и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Монако» с 21 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Лиги 1. «Клермон» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Лиллем» (23 октября), а «Клермон» дома примет «Брест».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном», Головина заменили во втором тайме
Монегаски потерпели всего два поражения со старта чемпионата.
16.10.2022 20:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ливерпуль» планирует оформить трансфер Нкунку
Ранее сообщалось, что французский форвард согласовал контракт с «Челси»
16.10.2022 19:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак - о победе «Зенита» над «Пари НН»: По счету может показаться, что достаточно легко было
Клуб из Санкт-Петербурга до сих пор не потерпел ни одного поражения в чемпионате.
16.10.2022 19:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на чистое первое место в Ла Лиге
Мадридцы по-прежнему не проигрывают в текущем сезоне.
16.10.2022 19:10
Футбол
автор: Александр Шульгин
ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 13-го тура
Игра на домашнем стадионе армейцев начнется в 20:00 по московскому времени.
16.10.2022 19:06
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Арсенал» добился минимальной победы над «Лидсом» и продолжил лидировать в таблице АПЛ
Лондонский клуб выиграл свою девятую встречу в национальном первенстве из десяти.
16.10.2022 18:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голы Малкома и Клаудиньо помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»
Голы Малкома и Клаудиньо помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»
Питерцы отгрузили три мяча в ворота волжан.
16.10.2022 18:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Рубин» разгромил «Краснодар-2» в матче Первой лиги
Казанцы забили пять мячей в ворота соперника.
16.10.2022 18:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом», Роналду заменили во втором тайме
Манкунианцы не смогли взломать оборону соперника.
16.10.2022 18:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Челси» одержал четвертую победу подряд, обыграв на выезде «Астон Виллу»
Лондонский клуб вошел в топ-4 чемпионата.
16.10.2022 17:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика