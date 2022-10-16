«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном», Головина заменили во втором тайме

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Клермоном» в матче 11-го тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе монегасков отличился Брель Эмболо (31-я минута). У гостей гол на счету Комнена Андрича (53-я).

Отметим, что с 17-й минуты «Монако» играл в меньшинстве. С поля был удален Мохамед Камара.

Российский игрок монегасков Александр Головин провел на поле 61-минуту, был заменен на Исмаила Якобса и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Монако» с 21 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Лиги 1. «Клермон» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Лиллем» (23 октября), а «Клермон» дома примет «Брест».