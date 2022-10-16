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«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв в гостях «Ливерпулю»

Победители потеряли в ходе встречи своего наставника.
16 октября 2022 20:26
автор: Александр Поволоцкий

«Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от «Ливерпуля» в матче десятого тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.

Автором единственного гола стал нападающий Мохамед Салах. Форвард отличился на 76-й минуте.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы потерпела первое поражение в сезоне и с 23 очками располагается на второй позиции таблицы АПЛ.

Подопечные Юргена Клоппа находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 13 очков. Немецкий специалист был удален с поля на 87-й минуте за агрессивное поведение и крики в адрес лайнсмена.

В следующем туре «Манчестер Сити» 22 октября примет дома «Брайтон», а «Ливерпуль» тремя днями ранее сыграет на своем поле с «Вест Хэмом».

источник: «Советский спорт»
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