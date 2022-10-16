«Унион» обыграл дортмундскую «Боруссию» и сохранил лидерство в Бундеслиге

В матче десятого тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» дома нанес поражение дортмундской «Боруссии».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Яник Хаберер.
Берлинцы набрали 23 очка и независимо от результата матча мюнхенской «Баварии» и «Фрайбурга» сохранил лидерство в турнирной таблице.
«Боруссия» с 16 очками опустилась на восьмое место.
Бундеслига
10-й тур
«Унион» (Берлин) - «Боруссия» (Дортмунд) - 2:0 (2:0)
Голы: Хаберер, 8; 21.
источник: «Советский спорт»