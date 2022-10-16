Передача Кварацхелии помогла «Наполи» дома победить «Болонью»

В матче десятого тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Болонью».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых Жуан Жезус, Ирвинг Лосано и Виктор Осимхен, которому ассистировал Хвича Кварацхелия.

Гости ответили мячами Джошуа Зиркзе и Мусы Барроу.

Неаполитанцы набрали 26 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице. «Болонья» с семью очками осталась на 17-м месте.

Серия А

10-й тур

«Наполи» - «Болонья» - 3:2 (1:1)

Голы: Жезус, 45; Лосано, 49; Осимхен, 69 - Зиркзе, 41; Барроу, 51.