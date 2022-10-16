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Ловрен отреагировал на победу «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Хорватский футболист выступал за «красных» с 2014 по 2020 годы.
16 октября 2022 21:26
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Ливерпуля» Деян Ловрен, ныне выступающий за «Зенит», высказался о победе своей бывшей команды над «Манчестер Сити» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече забил египетский нападающий Мохамед Салах.

«Отличная работа, «Ливерпуль»! Никогда не списывайте эту команду со счетов! Мо Салах – просто ментальный зверь», – написал Ловрен в своих соцсетях.

Напомним, что игрок сборной Хорватии защищал цвета «Ливерпуля» с 2014 по 2020 годы. Всего за «красных» Ловрен отыграл 185 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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