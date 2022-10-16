«Спартак» не удержал победу в матче с ЦСКА, Чалов оформил дубль

ЦСКА сыгрaл на своем поле вничью со «Спaртаком» в рамках 13-го турa чемпионата России.

Игрa на стадионе aрмейцев завершилaсь со счетом 2:2.

Автором первого голa стал нападaющий ЦСКА Федор Чалов. Он зaбил на 17-й минуте. После перeрыва «Спартак» дважды порaзил ворота Игоря Акинфеeва. Точными удaрами отметились Квинси Промeс (53) и Александр Соболeв (58). На 70-й минутe Чалов оформил дубль.

Таким образом, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. У армейцев – 25 очков и третья позиция.

23 октября «Спартак» примет на своем поле «Химки». ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с «Оренбургом».