Президент «Барселоны» посетил судейскую после поражения клуба от «Реала»

По завершении матча девятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (1:3) президент каталонского клуба Жоан Лапорта остался недоволен работой судейской бригады и зашел в комнату к арбитрам.

Отмечается, что Лапорта хотел узнать, по какой причине не был назначен 11-метровый удар за фол против форварда сине-гранатовых Роберта Левандовски.

«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта зашел в судейскую и неоднократно просил разъяснений по поводу определенных ситуаций во время матча. В связи с этим ему было предложено покинуть судейскую раздевалку, дальнейших происшествий не было», – сказал главный арбитр матча Хосе Мартинес.

Отметим, что встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу мадридской команды. За «Реал» голами отметились Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго. Единственный гол «Барселоны» был забит усилиями Феррана Торреса.

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти вышли на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков. Команда Хави отстает на три очка, находясь на втором месте.