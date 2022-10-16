«Бавария» разгромила «Фрайбург» и вышла на второе место в Бундеслиге

В матче десятого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Фрайбург».
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Серж Гнабри, Эрик Чупо-Мотинг, Лерой Сане, Садио Мане и Марсель Забитцер.
«Бавария» набрала 19 очков и вышла на второе место в турнирной таблице.
У «Фрайбурга» осталось 18 очков, команда опустилась на третью строчку.
Бундеслига
10-й тур
«Бавария» (Мюнхен) - «Фрайбург» - 5:0 (2:0)
Голы: Гнабри, 14; Чупо-Мотинг, 33; Сане, 53; Мане, 56; Забитцер, 80.
источник: «Советский спорт»