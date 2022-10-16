«Бавария» разгромила «Фрайбург» и вышла на второе место в Бундеслиге

В матче десятого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Фрайбург».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Серж Гнабри, Эрик Чупо-Мотинг, Лерой Сане, Садио Мане и Марсель Забитцер.

«Бавария» набрала 19 очков и вышла на второе место в турнирной таблице.

У «Фрайбурга» осталось 18 очков, команда опустилась на третью строчку.

Бундеслига

10-й тур

«Бавария» (Мюнхен) - «Фрайбург» - 5:0 (2:0)

Голы: Гнабри, 14; Чупо-Мотинг, 33; Сане, 53; Мане, 56; Забитцер, 80.