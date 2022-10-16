Хави о поражении «Реалу»: Я не хочу указывать на игроков

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча девятого тура испанской Ла Лиги, в котором его команда проиграла на выезде мадридскому «Реалу».

«Барселона» попала в черную полосу, и это необходимо изменить. Я не хочу указывать на игроков, так как несу главную ответственность.

Мы не использовали свои моменты, в отличие от «Реала». Мы очень хорошо шли в чемпионате, но теперь должны поработать над нашей напористостью и агрессивностью. «Реал» сводит число ошибок к минимуму, именно поэтому они побеждают из года в год. Мы же только созреваем, чтобы конкурировать на таком уровне», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго, реализовавший пенальти. Гости ответили мячом Феррана Торреса.

Добавим, что ворота «сливочных» в этом матче защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

«Реал» набрал 25 очков и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу первенства. Каталонцы с 22 очками остались на второй строчке.