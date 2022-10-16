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Дмитрий Селюк: Зобнин зря взял на себя роль арбитра, игра идет до свистка

13-й тур РПЛ завершился центральным матчем ЦСКА – «Спартак». Ничья получилась в пользу «Зенита».
16 октября 2022 22:48
автор: Юрий Волохов

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о дерби вся Руси.

- Зобнин напрасно взял на себя роль арбитра. В футбольных школах учат с детских лет – пока судья не свистнул игра продолжается.

- Совершенно согласен. Зобнин хотел продемонстрировать фейр-плей, но игра идет до свистка. Только судья решает, когда давать свисток. Упал игрок, не упал – не твое дело. Не остановился бы – не было бы гола. Надо доигрывать эпизод, это показатель профессионализма. Но, думаю, урок пошел в прок, в следующий раз он так не сделает.

источник: «Советский спорт»
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