Клопп назвал выдающейся игру Салаха против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру египетского нападающего своей команды Мохамеда Салаха в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Салах провел исключительную игру. Абсолютно выдающуюся игру. Отличное, абсолютно топовое исполнение. Гол - мирового уровня. Ситуация непосредственно перед забитым мячом была действительно неудачной, он мог забить уже там. Кроме того, Мохамед хорошо владеет мячом, постоянная угрожал воротам соперника, очень усердно отработал», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба красных.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ливерпуля», а Салах забил единственный мяч.

Это поражение стало первым для «Сити», который отпустил лидирующий лондонский «Арсенал» на расстояние четырех очков.