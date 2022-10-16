«Милан» обыграл «Верону» Сальваторе Боккетти в Серии А

В матче десятого тура итальянской Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Вероной».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли. Гости вышли вперед на девятой минуте после автогола Мигеля Велозу. Хозяева смогли отыграться уже через десять минут: гол на счету Корая Гюнтера. Победу «Милану» принес Сандро Тонали за девять минут до окончания основного времени.

Напомним, что недавно «Верону» возглавил экс-защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Таким образом, «Милан» набрал 23 очка и вышел на третье место в турнирной таблице.

«Верона» с пятью очками осталась на 18-й строчке.

Серия А

10-й тур

«Верона» - «Милан» - 1:1 (1:1)

Голы: Гюнтер, 19 - Велозу (автогол), 9.