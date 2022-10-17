Черчесов объяснил причины поражения «Ференцвароша» от «Мезекевешда»

Главный тренер венгерского «Феернцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата Венгрии от «Мезекевешда».

«Мы прекрасно понимали, что нас может ожидать сложный матч, знали, что «Мезекевешд» любит агрессивно играть дома. Матч с «Црвеной Звездой» сильно вымотал команду. Мы хорошо начали, но после своего гола потянули соперника на себя, не реализовали свои моменты. Были и ненужные передачи, надо учиться на своих ошибках», - приводит слова российского специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Мезекевещда», который перед матчем занимал последнее место в турнирной таблице.

Команда Черчесова же несмотря поражение осталась лидером чемпионата.