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Уткин посоветовал Бензема забинтовать кисть перед получением «Золотого мяча»

Француз является главным претендентом на трофей.
17 октября 2022 08:45
автор: Александр Шульгин

Комментатор и блогер Василий Уткин посоветовал нападающему мадридского «Реала» и сборной Франции Кариму Бензема забинтовать кисть перед получением «Золотого мяча».

«Было бы немыслимо стильно. Тоже смена эпохи. Карима никто не называет инопланетянином, как звали Криштиану и Месси все эти годы. Так уж вышло - они настолько идеальны, что всегда здоровы (это неправда, но образ таков).

А Карим человек. Золотой Мяч возвращается в образ человеческого. У Карима побаливает кисть, он с этим борется. Он не инопланетянин», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, Бензема является главным фаворитом в борьбе за трофей. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром своего клуба, а также принес ему победу в Лиге чемпионов.

источник: Сайт Василия Уткина
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