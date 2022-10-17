Уткин посоветовал Бензема забинтовать кисть перед получением «Золотого мяча»

Комментатор и блогер Василий Уткин посоветовал нападающему мадридского «Реала» и сборной Франции Кариму Бензема забинтовать кисть перед получением «Золотого мяча».

«Было бы немыслимо стильно. Тоже смена эпохи. Карима никто не называет инопланетянином, как звали Криштиану и Месси все эти годы. Так уж вышло - они настолько идеальны, что всегда здоровы (это неправда, но образ таков).

А Карим человек. Золотой Мяч возвращается в образ человеческого. У Карима побаливает кисть, он с этим борется. Он не инопланетянин», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, Бензема является главным фаворитом в борьбе за трофей. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром своего клуба, а также принес ему победу в Лиге чемпионов.