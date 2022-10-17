Испанские СМИ раскрыли имена лауреатов «Золотого мяча», приза Льва Яшина и Golden Boy

Испанская пресса раскрыла имена лауреатов «Золотого мяча», приза Льва Яшина и Golden Boy.

По информации одного из авторитетнейших изданий, главный трофей достанется нападающему мадридского «Реала» и сборной Франции Кариму Бензема.

Лучшим голкипером и обладателем приза имени Льва Яшина станет одноклубник француза Тибо Куртуа. Напомним, сейчас бельгиец травмирован, и его в основном составе «сливочных» подменяет украинец Андрей Лунев.

Приз самому перспективному молодому игроку достанется представителю «Барселоны» Гави.

Добавим, что церемония вручения трофеев состоится 17 октября. Начало в 21.30 по московскому времени.