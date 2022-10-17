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Малиновский высказался о конфликте с Гасперини

Украинец не всегда попадает в состав «Аталанты».
17 октября 2022 09:47
автор: Александр Шульгин

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский опроверг наличие конфликта с главнм тренером команды Джаном Пьеро Гасперини.

«Нет, у меня никогда здесь за три года ни с клубом, ни с мистером Гасперини не было никаких моментов или конфликтов.

Я за три года уже знаю, чего он хочет от нападающих, от той позиции, где я играю, но я играл в «Генке», в сборной всегда полузащитника, а здесь я играю нападающего. Он мне откровенно все говорит и говорил, что я могу на этой позиции играть, но ему нужны здесь другого плана футболисты. Я ни в коей мере не хочу сказать, что он назвал меня плохим футболистом», - приводит слова футболиста украинская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел девять матчей в итальянской Серии А, в которых забил один мяч.

Ранее с ним в одной команде выступал россиянин Алексей Миранчук, который в межсезонье стал игроком «Торино» на правах аренды.

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