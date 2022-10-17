Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Губерниев назвал дерби ЦСКА - «Спартак» бесшабашным

Команды сыграли боевую ничью.
17 октября 2022 10:45
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими впечатлениями от центрального матча 13-го тура РПЛ, в котором ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком».

«По главной игре тура: «Спартаку» надо научиться приходить к первому тайму! И начинать не с 46-й минуты! А ЦСКА - додавливать, когда есть на то все шансы.

И это хорошее дерби. Бесшабашное. И точно не скучное!», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Игрa на стадионе aрмейцев завершилaсь со счетом 2:2.

Автором первого голa стал нападaющий ЦСКА Федор Чалов. Он зaбил на 17-й минуте. После перeрыва «Спартак» дважды порaзил ворота Игоря Акинфеeва. Точными удaрами отметились Квинси Промeс (53) и Александр Соболeв (58). На 70-й минутe Чалов оформил дубль.

Таким образом, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. У армейцев – 25 очков и третья позиция.

23 октября «Спартак» примет на своем поле «Химки». ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с «Оренбургом».

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Это интересно:
АПЛ запланирована масштабный предсезонный турнир в США
Большинство клубов поддержали идею.
17.10.2022 11:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
Губерниев назвал дерби ЦСКА - «Спартак» бесшабашным
Команды сыграли боевую ничью.
17.10.2022 10:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Агент Погба анонсировала скорое возвращение футболиста на поле
По словам представительницы игрока все его травмы остались позади.
17.10.2022 10:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
Малиновский высказался о конфликте с Гасперини
Украинец не всегда попадает в состав «Аталанты».
17.10.2022 09:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Испанские СМИ раскрыли имена лауреатов «Золотого мяча», приза Льва Яшина и Golden Boy
Главным фаворитом является нападающий «Реала» Бензема.
17.10.2022 09:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уткин посоветовал Бензема забинтовать кисть перед получением «Золотого мяча»
Француз является главным претендентом на трофей.
17.10.2022 08:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Черчесов объяснил причины поражения «Ференцвароша» от «Мезекевешда»
Подопечные экс-наставника сборной России проиграли главному аутсайдеру чемпионата Венгрии.
17.10.2022 08:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Неймар принес «ПСЖ» победу над «Марселем», Жиго удалили с поля
Экс-спартаковец подвел свою команду.
16.10.2022 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Милан» обыграл «Верону» Сальваторе Боккетти в Серии А
Экс-защитник «Спартака» дебютировал в качестве главного тренера.
16.10.2022 23:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
Клопп назвал выдающейся игру Салаха против «Манчестер Сити»
Египтянин принес «Ливерпулю» победу в сверхпринципиальном поединке.
16.10.2022 23:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика