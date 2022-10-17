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Уткин считает, что Федотов специально и жестко оскорбил Абаскаля после матча ЦСКА - «Спартак»

Между тренерами вспыхнул небольшой конфликт.
17 октября 2022 12:13
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов специально оскорбил своего коллегу из московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после дерби между командами в рамках 13-го тура РПЛ, считает известный комментатор и блогер Василий Уткин.

«Федотов родился под Свердловском, ныне Екатеринбург, и в этом городе он жил и играл практически всю карьеру. Было это в девяностые. И вот я совершенно точно могу вам сказать, что в Екатеринбурге, где эти годы были действительно лихими, высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить. Думаю, что и сейчас тоже. Ну, только теперь даже там в ответ на это не стреляют сразу. И Федотов, конечно, именно оскорбление и имел в виду», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, когда наставника армейцев после матча спросили о конфликте с Абаскалем, тот ответил фразой: «Прыгало рядом что-то».

Игрa на стадионе aрмейцев завершилaсь со счетом 2:2.

Автором первого голa стал нападaющий ЦСКА Федор Чалов. Он зaбил на 17-й минуте. После перeрыва «Спартак» дважды порaзил ворота Игоря Акинфеeва. Точными удaрами отметились Квинси Промeс (53) и Александр Соболeв (58). На 70-й минутe Чалов оформил дубль.

Таким образом, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. У армейцев – 25 очков и третья позиция.

23 октября «Спартак» примет на своем поле «Химки». ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с «Оренбургом».

источник: Сайт Василия Уткина
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Уткин считает, что Федотов специально и жестко оскорбил Абаскаля после матча ЦСКА - «Спартак»
Между тренерами вспыхнул небольшой конфликт.
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