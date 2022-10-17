Милнер уличил Холанда во лжи: Это расстраивает

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер признался, что в 2019 году Эрлинг Холанд говорил, что перейдет в «Лидс».

«Могу подтвердить, что несколько лет назад Холанд во время матча сказал мне, что собирается перейти в «Лидс». Очевидно, он лгал, это расстраивает.

Говорили ли мы об этом во время последней встречи? Да, мы немного пообщались», - приводит слова англичанина зарубежная пресса.

Напомним, в 2019 году Милнер выступал за нынешний клуб Холанда - «Манчестер Сити», а сам норвежец играл в австрийском «Зальцбурге» еще до перехода в дортмундскую «Боруссию».

В составе «Лидса» играл отец Эрлинга - Альф-Инге Холанд.