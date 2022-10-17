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Фролов назначен главным арбитром матча ЦСКА - «Торпедо» в рамках ФОНБЕТ Кубка России

Матч состоится в ближайшую среду.
17 октября 2022 14:10
автор: Александр Поволоцкий

Стала известна бригада арбитров, которая на матче 4-го тура группового раунда ФОНБЕТ Кубка России между столичными ЦСКА и «Торпедо».

Встреча квартета D состоится на домашней арене армейцев и начнется в 20:30 по московскому времени.

Главным судьей на этот матч назначен Антон Фролов. Ассистировать ему будут Валентин Мурашов, Алексей Воронцов. За VAR отвечать будет Павел Кукуян.

Добавим, что ЦСКА занимает первое место в группе, набрав девять очков. «Торпедо» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

источник: «Советский спорт»
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Фролов назначен главным арбитром матча ЦСКА - «Торпедо» в рамках ФОНБЕТ Кубка России
Матч состоится в ближайшую среду.
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