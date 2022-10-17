На матче ФОНБЕТ Кубка России «Динамо» – «Ростов» будет работать бригада судей во главе с Любимовым

Бригада судей во главе с Артемом Любимовым назначена на матч ФОНБЕТ Кубка России »Динамо» – «Ростов».

Матч состоится 18 октября в Москве и начнется в 20:30.

18 октября

«Локомотив» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты – Игорь Князев, Сергей Каруненко; VAR – Василий Казарцев;

19 октября, среда

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалtв, ассистенты – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; VAR – Павел Шадыханов;

«Факел» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты – Владислав Назаров, Арам Петросян; VAR – Игорь Панин;

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; VAR – Сергей Карасев;

ЦСКА – «Торпедо»: судья – Антон Фролов, ассистенты – Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; VAR – Павел Кукуян;

20 октября, четверг

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Варанцо Петросян; VAR – Евгений Турбин;

«Сочи» – «Урал»: судья – Иван Сиденков, ассистенты – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; VAR – Кирилл Левников.