Де Паулем интересуются «Милан» и «Ювентус»

Хавбек «Атлетико» из Мадрида Родриго Де Пауль в ближайшее время может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщают испанские СМИ, к 28-летнему футболисту проявляют интерес «Ювентус» и «Милан». Отмечается, что Де Пауль не рассматривается главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне, как игрок основного состава «матрасников».

Ранее к полузащитнику проявлял интерес «Зенит».

Добавим, что в десяти матчах текущего сезона аргентинец забил один мяч и отдал голевую передачу. Соглашение между Де Паулем и «Атлетико» истекает в 2026 году.