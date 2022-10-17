Илкай Гюндоган: «Манчестер Сити» упустил пару голевых шансов и дал «Ливерпулю» возможность забить

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отреагировал на поражение »горожан» в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Напомним, что встреча завершилась победой «красных» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал «Ливерпуль».

«Мы разочарованы. »Манчестер Сити» упустил пару хороших голевых шансов и дал »Ливерпулю возможность забить. Повезло, что Салах не реализовал свой первый момент, но вторым шансом Мохамед уже воспользовался. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — две лучшие команды АПЛ и, возможно, всей Европы за последние несколько лет. Игра таких клубов должна была получиться напряженной и агрессивной», — цитирует Гюндогана пресс-служба «Манчестер Сити».

Добавим, что команда Хосепа Гвардиолы потерпела первое поражение в сезоне и с 23 очками располагается на второй позиции таблицы чемпионата Англии.