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Илкай Гюндоган: «Манчестер Сити» упустил пару голевых шансов и дал «Ливерпулю» возможность забить

В следующем туре «МС» 22 октября примет дома «Брайтон».
17 октября 2022 15:45
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отреагировал на поражение »горожан» в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Напомним, что встреча завершилась победой «красных» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал «Ливерпуль».

«Мы разочарованы. »Манчестер Сити» упустил пару хороших голевых шансов и дал »Ливерпулю возможность забить. Повезло, что Салах не реализовал свой первый момент, но вторым шансом Мохамед уже воспользовался. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — две лучшие команды АПЛ и, возможно, всей Европы за последние несколько лет. Игра таких клубов должна была получиться напряженной и агрессивной», — цитирует Гюндогана пресс-служба «Манчестер Сити».

Добавим, что команда Хосепа Гвардиолы потерпела первое поражение в сезоне и с 23 очками располагается на второй позиции таблицы чемпионата Англии.

источник: «Советский спорт»
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