Александр Кокорин: В «Фиорентине» на меня надеялись, но я не заиграл из-за травм

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин уверен, что заслуживал играть в основном составе «Фиорентины».

Напомним, что 31-летний футболист в текущем сезоне выступает за кипрский клуб на правах аренды. Кокорин принадлежит «Фиорентине».

«Пришел новый тренер и взяли новых футболистов. Понимал, что могу играть, тренерский штаб говорил, что я нахожусь в хорошей форме. В один момент на меня надеялись, но я не заиграл из-за травм. Дальше ждал своего шанса, купили игроков, у которых, по моему мнению, тоже не получилось. Во Флоренции нет людей, к которым я отношусь плохо. Есть недопонимание с главным тренером Италиано», - заявил Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Александр провел за «Арис» пять матчей, в которых забил два гола.