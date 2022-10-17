Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александр Кокорин: В «Фиорентине» на меня надеялись, но я не заиграл из-за травм

Нападающий заключил контракт с итальянским клубом 26 января 2021 года.
17 октября 2022 16:17
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин уверен, что заслуживал играть в основном составе «Фиорентины».

Напомним, что 31-летний футболист в текущем сезоне выступает за кипрский клуб на правах аренды. Кокорин принадлежит «Фиорентине».

«Пришел новый тренер и взяли новых футболистов. Понимал, что могу играть, тренерский штаб говорил, что я нахожусь в хорошей форме. В один момент на меня надеялись, но я не заиграл из-за травм. Дальше ждал своего шанса, купили игроков, у которых, по моему мнению, тоже не получилось. Во Флоренции нет людей, к которым я отношусь плохо. Есть недопонимание с главным тренером Италиано», - заявил Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Александр провел за «Арис» пять матчей, в которых забил два гола.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Щенсны может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
Ранее вратарь выступал за «Арсенал», в составе которого выиграл три трофея.
17.10.2022 16:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Кокорин: Не знаю российских футболистов, которые заработали бы больше меня
Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».
17.10.2022 16:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Кокорин: В «Фиорентине» на меня надеялись, но я не заиграл из-за травм
Нападающий заключил контракт с итальянским клубом 26 января 2021 года.
17.10.2022 16:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Илкай Гюндоган: «Манчестер Сити» упустил пару голевых шансов и дал «Ливерпулю» возможность забить
В следующем туре «МС» 22 октября примет дома «Брайтон».
17.10.2022 15:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бензема дал согласие на продление контракта с «Реалом»
Действующее соглашение истекает в конце сезона.
17.10.2022 15:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Де Паулем интересуются «Милан» и «Ювентус»
Футболист стал игроком «Атлетико» летом 2021 года.
17.10.2022 15:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
На матче ФОНБЕТ Кубка России «Динамо» – «Ростов» будет работать бригада судей во главе с Любимовым
На этой неделе состоятся матчи четвертого тура пути РПЛ.
17.10.2022 14:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Фролов назначен главным арбитром матча ЦСКА - «Торпедо» в рамках ФОНБЕТ Кубка России
Матч состоится в ближайшую среду.
17.10.2022 14:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Милнер уличил Холанда во лжи: Это расстраивает
Норвежец бьет рекорд за рекордом в АПЛ.
17.10.2022 13:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ван Дейк рассказал, как «Ливерпулю» удалось сыграть на ноль против «Манчестер Сити»
«Красные» нанесли «горожанам» первое поражение в сезоне.
17.10.2022 12:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика