Александр Кокорин: Не знаю российских футболистов, которые заработали бы больше меня

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил, что заработал на контрактах больше, чем любой другой российский футболист.

Напомним, что в РПЛ форвард выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Сочи» и столичный «Спартак».

«Кокорин заработал больше всех в российском футболе? Думаю, это правда. Не знаю футболистов, которые по контракту заработали больше, чем я. Все команды, в которые я переходил, готовы были платить. Я ничего не выпрашивал. Да, где-то было переоценено, но тогда в России были такие большие деньги», - заявил Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Александр провел за кипрский «Арис» пять встреч. В этих матчах нападающий забил два гола.