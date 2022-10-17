Алексей Сафонов: Смолов не забил 100-й? «Локомотиву» забить будет непросто

- Начнем с незабитого сотого гола Смолова. Хотя классный голевой пас отдал Паршивлюку.

- Не забил, забьет в следующем матче. Вот «Динамо» на Кубок играет с «Ротовом», может, там забьет.

- На Кубок не считается, это у Смолова в чемпионате 99 голов, а всего намного больше, он уже давно в Клубе Федотова.

- Следующая игра в чемпионате с «Локомотивом» - непросто будет забить. Как там немцев разогнали, защита перестала быть проходной. А по составу команда приличная. Посмотрим…