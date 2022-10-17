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Алексей Сафонов: Смолов не забил 100-й? «Локомотиву» забить будет непросто

В 13-м тур РПЛ было несколько интересных событий. Мы обсудили наиболее интересные с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.
17 октября 2022 16:56
автор: Юрий Волохов

- Начнем с незабитого сотого гола Смолова. Хотя классный голевой пас отдал Паршивлюку.

- Не забил, забьет в следующем матче. Вот «Динамо» на Кубок играет с «Ротовом», может, там забьет.

- На Кубок не считается, это у Смолова в чемпионате 99 голов, а всего намного больше, он уже давно в Клубе Федотова.

- Следующая игра в чемпионате с «Локомотивом» - непросто будет забить. Как там немцев разогнали, защита перестала быть проходной. А по составу команда приличная. Посмотрим…

источник: «Советский спорт»
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