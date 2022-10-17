«Об этом особо не думаю». Кокорин - о планах после завершения карьеры

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился планами о том, чем будет заниматься после завершения карьеры.

Напомним, что 31-летний футболист выступает за кипрский клуб на правах аренды. Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Когда понимаешь, что карьера закончилась, то иди и занимайся чем тебе нравится. У меня есть к этому возможность. Об этом особо не думаю. Когда закончу, отдохну, пойму, что все, футбола нет. После этого, либо пойду куда-то учиться, либо начну чем-то заниматься», — заявил Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Александр провел за «Арис» пять матчей, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.