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Агент Акаев: Малком - большая футбольная личность, чем Клаудиньо

Оба футболиста олимпийскими чемпионами в 2020 году.
17 октября 2022 18:00
автор: Александр Поволоцкий

Футбольный агент Джамал Акаев, который представляет Ибрагима Цаллагова, оценил перспективы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

В июле бразильцы продлили контракты с клубом из Санкт-Петербурга до 2027 года.

«Для Зенита кто более важен: Клаудиньо и Малком? Думаю, что Малком. Это большая футбольная личность. Клаудиньо в Бразилии где только ни был, восемь команд в резюме, долго себя находил, окреп, стал более интересным, разнообразным, стал играть на команду, меньше возиться, как следствие дает плоды свои», - цитирует Акаева Eurostavka.

Отметим, что в составе «Зенита» Малком стал трехкратным чемпионом России. Что касается Клаудиньо, то хавбек лишь однажды завоевывал золотые медали РПЛ с сине-бело-голубыми.

источник: Eurostavka
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