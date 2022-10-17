Агент Акаев: Малком - большая футбольная личность, чем Клаудиньо

Футбольный агент Джамал Акаев, который представляет Ибрагима Цаллагова, оценил перспективы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

В июле бразильцы продлили контракты с клубом из Санкт-Петербурга до 2027 года.

«Для Зенита кто более важен: Клаудиньо и Малком? Думаю, что Малком. Это большая футбольная личность. Клаудиньо в Бразилии где только ни был, восемь команд в резюме, долго себя находил, окреп, стал более интересным, разнообразным, стал играть на команду, меньше возиться, как следствие дает плоды свои», - цитирует Акаева Eurostavka.

Отметим, что в составе «Зенита» Малком стал трехкратным чемпионом России. Что касается Клаудиньо, то хавбек лишь однажды завоевывал золотые медали РПЛ с сине-бело-голубыми.