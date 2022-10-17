Кокорин – об интересе «Челси» к Захаряну: Надо сделать все, чтобы уйти туда

Форвард «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал сорвавшийся трансфер Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила, что лондонский клуб хотел подписать игрока в конце августа, однако, сделку не смогли провести из-за проблем с переводом денежных средств.

«Я не знаю, ошибка это или нет. Смотря куда ехать. Если у него есть такой клуб как «Челси», то надо сделать все, чтобы уйти туда. А если какой-то непонятный клуб в непонятной лиге, то туда вообще лучше не стоит двигаться», – сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне 19-летний Захарян отыграл 15 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста, а его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года.