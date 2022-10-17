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Анзор Кавазашвили: Соболев добился всего того, что мы мечтали увидеть от него - результативность

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил выступления игроков красно-белых Антона Зиньковского и Александра Соболева.
17 октября 2022 19:35

Отметим, что в прошедшем дерби с ЦСКА (2:2) оба футболиста забили по голу.

«Зиньковский, считаю, является одним из самых талантливых мальчиков в «Спартаке» на сегодняшний день в линии полузащиты. Абаскалю надо ставить его сразу в стартовый состав, чтобы он постоянно играл. Парень очень быстрый, техничный, скоростной, проводит очень большой объем работы на футбольном поле.

Что касается Соболева, то, наверное, не зря его признают ежемесячно лучшим футболистом. Действительно, он добился всего того, что мы мечтали увидеть от него – результативность, прекрасная обработка мяча и угроза воротам соперника», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым. 

«Зиньковский, считаю, является одним из самых талантливых мальчиков в «Спартаке» на сегодняшний день в линии полузащиты. Абаскалю надо ставить его сразу в стартовый состав, чтобы он постоянно играл. Парень очень быстрый, техничный, скоростной, проводит очень большой объём работы на футбольном поле.Что касается Соболева, то, наверное, не зря его признают ежемесячно лучшим футболистом. Действительно, он добился всего того, что мы мечтали увидеть от него – результативность, прекрасная обработка мяча и угроза воротам соперника. Его второй гол – классический. Не говорю уже про гол Зиньковского великолепным ударом. Не могу обвинить Акинфеева», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4857969-kavazashvili-zinkovskij-talantlivyj-igrok-abaskalyu-nado-stavit-ego-v-startovyj-sostav.html?utm_source=copypaste

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