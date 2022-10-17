«Ростов» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом» по поводу десяти эпизодов

«Ростов» обратился в ЭСК РФС из-за решений арбитра в матче 13-го тура чемпионата России с «Уралом».

Напомним, что команда Валерия Карпина на своем поле уступила со счетом 1:2. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Евгением Турбиным.

«Ростов» назвал работу арбитров необъективной и привел в пример десять эпизодов встречи. Все они опубликованы на официальном сайте клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что КДК РФС рассмотрит выход на поле спортивного директора южан после матча.

На данный момент «Ростов» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.